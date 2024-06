Un'orgia di musica per l'Event #1: il concerto via etere nei locali più cool

Un'orgia musicale via etere. Un collegamento filodiffuso tra tutti i punti più cool della nazione. A Roma 11 locali coinvolti. Una sorta di festa virtuale chiamata "Event #1".

Si tratta del più grande concerto diffuso mai realizzato in Italia che, nel corso della stessa serata, ha coinvolto 50mila persone, 150 artisti e 100 locali sparsi in 50 province del Bel Paese.

I locali romani

Per l’occasione, anche Roma ha preso parte all’appuntamento con ben 11 locali: Kuta, Cut, Feria Lanificio, Village Celimontana, Iguana, Mood, Sinners, Stadlin, Carrots, Truth e Piazza Gianicolo. Dietro all’organizzazione di questo evento c’è una realtà 100% made in Italy, ovvero Wudstok, il cui founder Matteo Mossini ha espresso la propria opinione in merito all’interno del comunicato.

La musica che parla

“Dove le parole non arrivano, la musica parla”: le parole di Beethoven definiscono nel migliore dei modi il potere della musica, la quale risulta coinvolgente a tal punto da riunire migliaia se non addirittura milioni di appassionati, divulgando messaggi rivoluzionari e portando persino a cambiamenti che restano nella storia. A questo proposito, esempi concreti giungono dal passato: in primis, emerge il “Live Aid”, un concerto di beneficenza che risale agli anni ’80, per la precisione al 13 luglio 1985. Organizzato per offrire un supporto concreto alla popolazione dell’Etiopia colpita da una forte carestia, ha avuto luogo a Wembley e, nello stesso giorno, anche in molti altri paesi come Canada, Giappone, ex Jugoslavia, Austria e Australia, coinvolgendo quasi 2 miliardi di persone in 150 nazioni. Un esempio ulteriore, più recente, risale invece, a poco più di quattro anni fa e nello specifico al 19 aprile 2020, data in cui si è tenuto il concert “One World – Together at Home”.

La storia

Si tratta di una manifestazione che è stata organizzata da Lady Gaga e si è svolta interamente da remoto per via delle restrizioni dovute al Covid-19. Per l’occasione, ben 100 star internazionali si sono esibite una dopo l’altra al fine di garantire un vero e proprio spettacolo della durata di 8 ore: attraverso il live streaming milioni di persone, riunite sotto lo stesso concerto, hanno potuto assistere all’evento, il cui scopo era quello di raccogliere fondi per la lotta contro la pandemia. Il cosiddetto “diffused concert” risulta, di conseguenza, un trend con radici lontane, ma allo stesso tempo, moderno ed innovativo perché, grazie anche all’utilizzo della tecnologia, ha raggiunto ogni angolo del mondo. All’interno di questo scenario non poteva mancare l’Italia che emerge sotto questo punto di vista grazie a “Event #1”, ovvero un recente appuntamento che ha visto la partecipazione di ben 100 locali, sparsi in oltre 50 province italiane, insieme a ben 150 artisti tra musicisti, dj e performer di ogni livello e categoria.