Un “ponte” fatto di 7 hotel collega il centro di Roma con il Porto Turistico

Il Porto Turistico di Roma potrà usufruire di un nuovo tipo di collegamento con il centro della città: è lo scopo della collaborazione che vede coinvolti 7 hotel della Capitale con la zona a sud della foce del Tevere.

Il gruppo alberghiero è Omnia Hotels, che possiede gli hotel coinvolti nel progetto:

l’Hotel Donna Laura Palace, sul Lungotevere in corrispondenza nel quartiere Prati;

il Grand Hotel Fleming, che si trova proprio sul colle;

l’Hotel Imperiale in via Veneto;

l’Hotel Shangri La Roma all’EUR;

l’Hotel Santa Costanza, a pochi passi dal mausoleo di via Nomentana;

il Rose Garden Palace in via Boncompagni;

il nuovo Hotel St. Martin, tra la Biblioteca Nazionale e Piazza Indipendenza.

L'idea, è quella di permettere agli ospiti dei 7 hotel romani del gruppo di fruire dei servizi del Porto di Roma e, allo stesso tempo favorire i clienti del porto nell'avere un punto di riferimento in città per soggiorni, eventi di svago o lavorativi.

Francesco Lazzarini, Ceo di Omnia Hotels ha dichiarato: “La nostra attenzione verso la città di Roma ci vede impegnati nell’offrire servizi diversi, non solo agli ospiti dei nostri hotel ma anche a chi vive o frequenta la città. Con questo spirito, sinergie e collaborazioni con realtà diverse sono per noi fondamentali, in una ottica di crescita legata al territorio e conseguente valorizzazione.”

il Porto Turistico di Roma

Si trova soli 10 minuti di auto dall’aeroporto di Fiumicino e dalle rovine di Ostia Antica, quindi a sud della foce del Tevere.

Ben collegato alla città con la linea di ferrovia Roma-Lido, Il complesso è una struttura moderna e funzionale, creata offrire una notevole varietà di servizi. La struttura portuale è di circa 200.000 metri quadrati e intermente coperta dal WiFi.

I posti barca sono 833 - e possono ospitare yacht che arrivano fino 60 metri di lunghezza - mentre "a terra" le attività comprendono:

80 negozi per attività commerciali e di ristorazione, centro diving e uffici;

oltre 10.000 mq di aree espositive;

un anfiteatro di 750 posti all’aperto;

1.400 posti auto su parcheggi interni ed esterni;

un cantiere navale attrezzato con Travel Lift da 400 tonnellate;

uffici e sedi di guardia di finanza, carabinieri, polizia e capitaneria di porto;

1.200 metri di promenade con pista ciclopedonale e sbocco sul lungomare di Ostia.