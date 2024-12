Un romano conquista la copertina di Forbes: Christopher Faroni Ceo dell'anno nel settore Healthcare. Chi è

Cristopher Faroni, Presidente del Gruppo INI, realtà storica della sanità privata italiana, è il CEO dell’anno per l’Healthcare. Faroni ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nel corso della decima edizione CEO Italian Summit & Awards, evento organizzato da Business Internationa in collaborazione con Forbes Italia.

Il premio è stato conferito dal Direttore di Forbes al Gruppo INI - Istituto Neurotraumatologico Italiano e al suo Presidente, Cristopher Faroni, per “l’eccezionale contributo all’innovazione, alla qualità e all’eccellenza nel settore healthcare”.

Questo riconoscimento sottolinea l’impegno del Gruppo INI nell’offrire cure mediche all’avanguardia e nel promuovere una visione del settore sanitario basata su innovazione, sostenibilità e centralità del paziente. Sotto la guida del Presidente Cristopher Faroni, il Gruppo INI si è distinto per il suo modello integrato di cura e per il costante investimento in tecnologie mediche di ultima generazione.