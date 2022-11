Un supermercato al posto del Teatro dell'Angelo, Codacons: “Sarà il caos”

Con il Teatro dell'Angelo che diventerà un supermercato Codacons prevede un aumento del caos e lancia l'allarme sulla viabilità, inviando una diffida a istituzioni e forze dell'ordine: “I nostri ispettori rileveranno le targhe dei mezzi in doppia fila e dei camion che creeranno ingorghi”.

Il Teatro dell'Angelo sarà sostituito con un supermercato e in vista dell'aumento traffico per lo scarico delle merci, secondo Codacons, la viabilità verserà nel caos arrecando un danno ai residenti. È per questo motivo che l'associazione si è rivolta al Prefetto, a Roma Capitale e ai vigili urbani, inviando una diffida perchè intervengano per sanzionare le condotte irregolari e le effrazioni che arrecheranno un danno al traffico e ai cittadini del quartiere Prati, a partire dai camion che scaricano le merci fino alle auto in doppia fila in via Simon De Saint Bon.

“Prenderemo le targhe e comunicheremo i dati a Procura e municipale”

Oltre all'appello rivolto alle istituzioni, Codacons, come annunciato, tramite gli operatori della stessa associazione, “rileverà le targhe delle auto che si fermeranno in doppia fila e dei camioncini o altri veicoli che effettueranno la consegna merci creando ingorghi, e comunicherà i dati alla Procura della Repubblica e alla Polizia Municipale perché siano elevate le previste contravvenzioni salvo reati più gravi che si dovessero verificare per l'intasamento della strada”.