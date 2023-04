Un tuffo nella storia di Treccani: l'Enciclopedia apre il suo primo negozio

Per chi volesse fare un tuffo nella storia della celebre Treccani, arriva a Roma il primo un negozio dedicato all'Enciclopedia, alla sua storia e ai suoi prodotti e linguaggi odierni. Uno spazio in cui la cultura si potrà vedere e toccare con mano.

Si tratterà di un "concept store", cioè un negozio in cui i visitatori esplorano e provano un'esperienza attraverso le suggestioni dei diversi prodotti offerti. Sarà uno spazio dedicato ai diversi prodotti dell'universo Treccani, che ospiterà anche eventi, musica dal vivo, conferenze, presentazioni di libri. Tra volumi dell'enciclopedia e linguaggi espressivi, come eventi, musica dal vivo, progetti e conferenze, sarà un luogo in cui la cultura di potrà toccare con mano.

Il luogo prescelto per ospitare questo nuovo spazio è un locale di 70 metri quadri situato all'interno di Palazzo Mattei di Paganica, sede dell'Istituto stesso. Allo store saranno collegati anche le aree espositive del piano terra del palazzo e della Sala Igea, già sede di altri eventi culturali.

L'inaugurazione

L'inaugurazione avrà luogo il 20 aprile alle 18,30, alla presenza di Franco Gallo, presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Alla cerimonia sarà presente anche lo scrittore Paolo Di Paolo che accompagnerà i partecipanti nel racconto della storia della storica Enciclopedia Treccani, dagli esordi alla situazione odierna, con tutte le sue anime e i suoi linguaggi. L'iniziativa è nata in collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Culturali di Roma Capitale.

Cosa si potrà trovare nello store

I visitatori potranno “toccare con mano la cultura” veicolata dall'Enciclopedia Treccani. Nello store, infatti, si potranno ammirare e consultare diversi volumi ed edizioni della Treccani, i vocabolari, gli annuari. Non mancheranno gli esemplari unici delle splendide Edizioni di Pregio, tra cui le raccolte di codici miniati e monografie dedicati ai grandi della cultura, dell'arte e della letteratura italiana. Ci saranno anche i prodotti unici dei laboratori creativi ed artistici di Bottega Treccani e Treccani Arte, con contributi di artisti, designer e brand internazionali, come Stefano Boeri, Alessandro Mendini, Venini, Parmigiani Fleurier, Oscar Tusquets Blanca, Paolo Portoghesi.

Saranno anche esposte le ultime novità: il Vocabolario 2022, che include aggettivi anche al femminile al fine di garantire parità di genere e inclusività, i primi volumi dedicati alle Capitali della Cultura Bergamo e Brescia, Dentro Roma, il racconto di un viaggio estetico tra le bellezze della Capitale attraverso gli occhi di Massimo Listri.