Un giovane turista è rimasto bloccato in un'inferriata di una delle terrazze che danno sui Fori Imperiali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che lo hanno liberato.

Il video della liberazione del turista è stato pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to Favelas. Nel video si vedono gli agenti a lavoro per aiutare il ragazzo a sfilare la gamba dall'inferriata.