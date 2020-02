Una corsa per raccogliere fondi per le onlus: a Roma la prima “Solidarity Run”

Una corsa per raccogliere fondi per le onlus: a Piazzale del Pincio a Villa Borghese l’ACSI, con l’organizzazione tecnica di ACSI Italia Atletica, sabato 29 febbraio 2020 alle ore 15,00 a Roma organizza la prima edizione della “Solidarity Run”, una manifestazione podistica non agonistica sulle distanza di 1 km e 5 km.

La Solidarity Run, che gode dei Patrocini del Comune di Roma e della Regione Lazio, nasce con l’intento di raccogliere fondi a favore delle Onlus aderenti all’iniziativa. La quota di iscrizione (10 euro) andrà al 50% per le spese organizzative, ed al 50% per finanziare progetti delle Onlus. A questo proposito la manifestazione sarà organizzata in modo molto semplice con la possibilità per tutti di poter passare una giornata divertente all’insegna della solidarietà.

Proprio per questo motivo non ci sarà una maglia dedicata alla manifestazione, ma l’ACSI metterà a disposizione gadget delle manifestazioni organizzate negli scorsi anni (Roma Appia Run, Corriamo il Derby, Only Women’s Run) anche in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’Onu. Stessa cosa avverrà con la medaglia di partecipazione che sarà distribuita a tutti coloro che taglieranno il traguardo.

Il ritrovo è previsto al Piazzale del Pincio dalle ore 12.00. La partenza, fissata alle ore 15.00, sarà unica per le due distanze.

PERCORSO: Km.1 Piazzale del Pincio, Viale Valadier, Viale dell’Orologio, Viale di Villa Medici, Viale del Belvedere, Viale Adamo Mickievicz, Piazzale del Pincio, Viale Valadier, Viale dell’Orologio, Piazzale dei Martiri, Viale delle Magnolie, Piazzale delle Canestre, Via Pietro Canonica, Viale dei Cavalli Marini, Viale del Museo Borghese, Viale dell’Uccelleria, Viale dei Daini, Via Giovanni Vasanzio, Viale dei due Mascheroni, Viale dei due Sarcofaghi, Viale dell’Uccelleria, Viale delle due Piramidi, Viale Antonino e Faustina, Via Pietro Canonica, Piazzale delle Canestre, Viale delle Magnolie, Piazzale dei Martiri, Via dell’Orologio, Viale Valadier, Piazzale del Pincio.

Ci si può iscrivere su www.solidarityrun.it/iscrizioni o direttamente il giorno della gara a partire dalle 12,00 fino alle ore 14,30.

Queste le onlus che hanno già garantito la loro adesione: Onlus dipendenti Alitalia, La Magia di un respiro onlus, Parkinson Giovanile Onlus Roma, Ymca Italia, Anlaids Sezione Laziale, Laureus Italia Sport for Good, Pontieri del Dialogo.