Una mostra sui trattati di pace in Europa con le fotografie di Carlo Riccardi

Una mostra fotografica per ricordare gli ultimi 65 anni di pace nel nostro continente: “L'Europa Unita e i suoi protagonisti – La firma dei Trattati di Roma nel 1957” con gli scatti fotografici di Carlo Riccardi, si terrà a Palazzo Valentini dal 24 marzo al 22 aprile.

Nel contesto delle celebrazioni per l’anniversario della firma dei Trattati di Roma, l’obiettivo dell’esibizione è quello di far rivivere quel momento in cui sono nate la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica.

Una giornata storica in cui, nonostante la pioggia sventolavano le bandiere di Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo sulla Capitale. La mostra racconta un lungo percorso denso di ostacoli che tuttavia, è arrivato fino ai giorni nostri con una galleria dedicata a grandi europeisti come Spinelli, Rossi, De Gasperi e Moro, e alle iniziative che, negli anni, si sono realizzate a Roma per ribadire il concetto di un’Europa unita.



«Le persone che hanno voluto l’Europa spesso hanno combattuto per farci ottenere quella condizione sociale, relazionale e politica, che oggi diamo per scontata, ma che purtroppo è sempre in bilico a causa di interessi economici, speculazioni, desiderio di sopraffazione o conservazione. Proprio per tale motivo è necessario conoscere l’Europa, gli sforzi compiuti e i risultati ottenuti. Per questo occorre un’Europa solida, che raccolga la sua forza dai propri cittadini, dalle persone comuni che comprendono che l’unica prosperità sostenibile la si ottiene con la pace e con i diritti di tutti i suoi abitanti», ha dichiarato Maurizio Riccardi, promotore e curatore del progetto.

Info

24 Marzo-22 Aprile 2022

Palazzo Valentini, Sala della Pace

via Quattro Novembre, 119A, Roma

L’ingresso alla mostra è gratuito previa esibizione green pass dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.