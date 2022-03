Una nuova General Manager per un albergo a 5 stelle lusso, firmato Hilton

L’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton è un albergo a 5 stelle lusso in pieno centro, di cui Valeria Fruscio ha appena assunto la guida come General Manager.

Sposata e mamma di due figli, la nuova direttrice ha una lunga esperienza nel settore: ha iniziato la sua felice carriera all’hotel Eden di Roma, che in quel momento era parte del gruppo Le Meridien per diventare in breve tempo Revenue Management Co-ordinator presso l’Head Office di Londra per la compagnia. Da lì passa al ruolo di Reservation Manager finchè, dopo un’esperienza nel Capri Palace Hotel &Spa, entra nel 2004 a far parte della famiglia Hilton presso l’Hilton Sorrento Palace, fino a divenirne il Director of Business Development nel 2010. Sempre nello stesso anno, assume il ruolo di Direttore Generale per lo stesso albergo.

“Sono felice ed orgogliosa di assumere la guida dell’Aleph Rome Hotel ed avere l’opportunità di farlo in un momento così cruciale – ha dichiarato Valeria Fruscio - La forza trainante per il successo di questa nuova era dell’ospitalità sarà lo straordinario team di professionisti ed il grande fascino della struttura. Tutti gli sforzi saranno finalizzati a fare dell’Aleph l’hotel di maggior successo a Roma. Il mio impegno sarà quello di creare un ambiente dinamico, in cui le aspettative degli ospiti siano soddisfatte, lo staff trovi opportunità di crescita professionale e la proprietà possa contare su un investimento sicuro e profittevole.”

Aleph Rome Hotel

L'Aleph Rome Hotel, è un imponente edificio degli anni ’30 che una volta era sede di una banca e si apre ai clienti con 88 camere e suite, corredate di grandi terrazze.

Spa, ristoranti, piscina panoramica e cigar lounge completano i servizi dell'albergo a 5 stelle.

L'hotel si trova a pochi passi da tutte le principali aree di interesse storico e commerciale di Roma, tra cui Via Veneto, la Crypta Balbi, il museo e la cripta dei Frati Cappucini, il Teatro dell'Opera, la Fontana di Trevi e Piazza di Spagna. Si raggiunge molto facilmente anche uno degli ingressi di Villa Borghese.

Curio Collection by Hilton

Curio Collection by Hilton™, è una catena di hotel e resort storici, selezionati con particolare cura perché il loro scopo è quello di riflettere le caratteristiche e la cultura dei luoghi in cui si trovano.

Ogni proprietà Curio è un’edizione limitata, completamente diversa dalle altre.