Una Pasqua al freddo: ok dal Comune ai riscaldamenti accesi fino all'11 aprile

Le previsioni del tempo annunciano un abbassamento delle temperature per il finesettimana di Pasqua e per i giorni successivi. Il Comune ha quindi dato l'ok a tenere i riscaldamenti accesi fino all'11 aprile. L'accensione saranno concessa per quattro ore al giorno.

L'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri va a modificare la precedente ordinanza del 4 novembre 2022. Si potranno accendere i riscaldamenti per quattro ore al giorno, fino all'11 aprile. La temperatura consentita sarà da 17 gradi, con due gradi di tolleranza per gli edifici industriali, e quelli contenenti attività artigianali e simili. Per tutti gli altri edifici, invece, la temperatura consentita sarà di 19 gradi, sempre con 2 gradi tolleranza. Per il resto sono confermate le disposizioni dell'ordinanza del 4 novembre scorso.