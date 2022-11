Una serata dedicata mondo transgender al Preneste Centrale Teatro

Una serata dedicata al mondo transgender e queer: paillettes, glitter e live music daranno vita a “T-Late Show” uno spettacolo dedicato alle istanze delle persone transgender, alla loro espressione e al loro desiderio di libertà.

“T-Late Show” è un mix di musica suonata dal vivo, performance estreme, dialoghi e monologhi sul tema delle lotte transgender. Lo spettacolo sarà incentrato quindi sull'identità di genere, sulla lotta contro gli stereotipi e sulla libertà di essere ciò che si è.

Sul palco si esibiranno cinque artiste transgender, famose nella comunità trans italiana per la loro arte, ma anche per le loro battaglie. Tra queste la divulgatrice, attivista e artista Daphne Bohémien, la cantante H.E.R, la performer e attivista Lilith Primavera, l'attivista Leila Pereira e Margò Paciotti, anch'essa artista e attivista, nonché direttrice artistica della rassegna in cui si inserisce questo spettacolo.

Lo spettacolo, che si svolge nell'ambito della rassegna “Drag me up-Queer Art Festival”, sarà messo in scena sul palco del Preneste Centrale Teatro, il 2 dicembre alle 21.