Undici cuccioli di cane abbandonati nel bosco dentro una scatola: una denuncia

Undici cuccioli di cane appena nati sono stati trovati in una scatola di cartone nel bosco di Bellegra: il padrone li aveva abbandonati.

Richiamati dai lamenti che provenivano dal bosco, alcune persone che stavano passeggiando a piedi lungo la S.p 63/A del Comune di Bellegra, hanno trovato gli undici cuccioli appena nati chiusi dentro una scatola di cartone. Dopo il recupero dei cani, che erano nati da poche ore e che sono stati nutriti, i carabinieri della stazione di Bellegra, in collaborazione con il personale del servizio veterinario dell’Asl Rm 5, hanno denunciato in stato di libertà un 56enne, con precedenti, per il reato di maltrattamento di animali. La mamma dei cuccioli, che era ancora insieme al padrone, è stata affidata insieme ai figli ad un canile sanitario.