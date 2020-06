Unindustria, Curzio Stirpe confermato presidente sezione Materiali e Impianti

Curzio Stirpe, Presidente e Amministratore Delegato di Impresa Benito Stirpe Costruzioni Generali S.P.A e Presidente di Stirpe Finanziaria Immobiliare Srl, è stato confermato per un secondo mandato Presidente della Sezione Progettazione Materiali e Impianti di Unindustria, l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, per il quadriennio 2020-2023.

La Sezione associa 136 aziende per oltre 5.000 dipendenti.

“Con il secondo mandato della mia Presidenza la sezione dovrà essere sempre più la porta dell’associazione con riguardo alle sue funzioni primarie: sevizi, rappresentanza, contatti e identità. L’obiettivo sarà quello di essere a fianco di ogni singola azienda iscritta come guida imprescindibile nel confronto con ogni interlocutore in tema di appalti pubblici e privati, normativa edilizia e urbanistica, sviluppo delle infrastrutture – dichiara Stirpe –. Sarà una presidenza di condivisione, di raccordo e di interlocuzione Istituzionale, al fine di assistere e rappresentare in modo uguale e condiviso le anime di una sezione che rappresenta in larga parte una intera filiera. Inoltre, sarà dato massimo impulso alla collaborazione con le altre rappresentanze affini del sistema Confindustria, e degli altri sistemi di rappresentanza imprenditoriale. Infine – conclude Curzio Stirpe – tra gli obiettivi del quadriennio ci sarà in particolare quello di valorizzare la Sezione quale soggetto preposto a elaborare posizioni e a rappresentare presso le sedi istituzionali gli interessi delle aziende associate, in armonia con le linee di indirizzo di Unindustria, e in sinergia con altri attori e associazioni, per avanzare ogni utile proposta per il rilancio della filiera delle Costruzioni nel Lazio”.

Curzio Stirpe è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea che ha nominato, come Vice Presidente Massimiliano Ceresani (Horizon Technology Group Srl).

Completano il Consiglio Direttivo della Sezione: Giuseppe Accardi (Coopservice Servizi Fiduciari srl); Arnaldo Beato (La Garigliano srl); Giovanna Gori (S.O.R.I.E.S. SRL); Gino Capponi (Globalgest Srl); Stefano Corsini (Montelco Srl); Fabio Marcelli (Sedim srl); Marco Pezzopane (Vibrocentro srl); Giampiero Piccolo (La Telefonica Srl); Roberto Rezzi (Ferrari & C Srl); Oscar Ricci (Elevatori Areg srl); Andrea Ruggeri (Impredo srl) Franco Tolentino (Pavimental Spa); Arcangelo Ventriglia (Montekno Engineering srl); Paolo Veronese (Veronese Technology srl).