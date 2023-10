Uniqlo sbarca a Roma: la catena giapponese di abbigliamento in Galleria Sordi

Il retailer globale di abbigliamento Uniqlo annuncia la prossima apertura del suo primo store a Roma nella primavera del 2024 nell'iconica Galleria Alberto Sordi in Via del Corso, una delle strade principali del centro storico della città.

Una novità attesa da tempo a Roma. Un plus per il commercio della Capitale le cui trattative sono state top secret fino all'ultimo.

Lo store

Con una superficie di vendita totale di oltre 1.300 metri quadrati distribuiti su tre piani, il nuovo store avrà in assortimento le linee di abbigliamento donna, uomo e bambino. Questo sarà il secondo store di UNIQLO in Italia, dopo l'apertura del primo negozio in Piazza Cordusio a Milano nel settembre 2019. L'ex Galleria Colonna, in cui sono in corso importanti lavori di restauro e miglioramento, ospiterà uno store di primissimo livello.

Il Coo di Uniqlo

"È un onore per noi aprire nella capitale, una città con un così forte patrimonio culturale, e incrementare la nostra presenza sul mercato italiano con uno store in Galleria Alberto Sordi, una delle location commerciali più suggestive, aperta, per la prima volta, 100 anni fa. Non vediamo l'ora di offrire il nostro LifeWear, un abbigliamento creato sulla base dei nostri valori giapponesi di qualità, semplicità e longevità e che aiuta a migliorare la vita quotidiana delle persone, agli appassionati e ai clienti di UNIQLO in Italia e ai visitatori dall'estero", ha dichiarato Mark Barnatovic, Coo di Uniqlo Italia.

Il progetto romano

Dopo i progetti portati avanti a Roma lo scorso anno per introdurre il concetto di LifeWear, a partire da quest'autunno nuove iniziative che coinvolgono le comunità locali nei settori dell'ambiente, del sociale, dell'arte e della cultura racconteranno storie e punti di vista che condividono il desiderio di cambiare il mondo attraverso l'abbigliamento.