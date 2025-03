Università, La Sapienza prima al mondo per i "classici," Milano sotto attacco cinese

Prima al mondo per il quinto anno consecutivo l'Università di Roma, La Sapienza; poi i cinesi di Beida che superano il Politecnico di Milano, la Bocconi e l'Università Normale di Pisa. Quindi il resto del Mondo.

Professori e ricercatori danno i voti alle altre università

La classifica QS delle Università del mondo, redatta da professori e ricercatori chiamati a votare gli atenei, conferma che l'Italia è il paese d'eccellenza per gli studi umanistici con l'Ateneo più grande d'Europa, La Sapienza che non ha rivali. Roma è la mèta più apprezzata per chi vuole fare studi umanistici classici, segno che il mondo digitale non ha scalfito la vocazione culturale della città eterna.

Milano e il primato per Design ed Economia

Nella classifica mondiale degli Atenei, in base alla percezione di chi insegna e ricerca in altre strutture l'Italia resta superstar, perché se è vero che gli appassionati di umanesimo guardano Roma, lo sguardo per Architettura e Design non può che rivolgersi a Milano al Politecnico e sempre alla meneghina Bocconi per economia e marketing. La sorpresa del made in Italy arriva da Venezia con l’Università IUAV Venezia che sale di sei posizioni fino ad occupare il nono posto al mondo per Storia dell’arte.

L'avanzata della Cina

Una curiosità tricolore: per gli stufi classici, dopo la Sapienza c'è la Cina con la Eking University, mentre le blasonatisime Oxford e Cambridge sono tra il terzo e il quarto posto. Nella classifica QS 2024 ci sono 56 università italiane con 632 piazzamenti in classifica nelle 55 discipline accademiche analizzate.