Università Luiss: l'ex ministro Moavero nominato consigliere del presidente

Il consiglio d'amministrazione della Luiss ha nominato l'ex ministro Enzo Moavero Milanesi nuovo consigliere del presidente per le Relazioni con l’Unione Europea, in considerazione della centralità che le politiche comunitarie rivestono anche in ambito accademico soprattutto alla luce degli impegni e dei fondi previsti dal Next Generation EU.

Il board dell’Università presieduto da Vincenzo Boccia ha, inoltre, nominato il Professor Antonio Nuzzo, Direttore della Luiss School of Law, la Scuola di Alta Formazione della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli nata per offrire corsi di eccellenza in campo giuridico, comunitario ed europeo.

In precedenza, dal 2015 ad oggi, questa prestigiosa realtà è stata guidata dal Professor Moavero Milanesi che ne è stato il fondatore e Direttore, consentendo alla Scuola di diventare in pochi anni un riferimento autorevole e significativo nel panorama degli studi giuridici in Italia e all’estero. La scelta del nuovo Direttore rappresenta una prestigiosa soluzione di continuità: il Professor Nuzzo vanta, infatti, una lunga esperienza accademica in Luiss, dove attualmente è Professore Ordinario di Diritto privato comparato, dopo esser stato Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza fino all’Anno Accademico 2019-2020.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, infine, ha confermato il Professor Paolo Boccardelli, Professore Ordinario di Strategie di Impresa, alla guida della Luiss Business School che ha conseguito, durante il suo mandato, le certificazioni internazionali EQUIS ed AMBA scalando le classifiche mondiali della formazione manageriale post-laurea. Nel corso dell'ultimo triennio la Scuola, prima italiana, ha acquisito la Amsterdam Fashion Academy e ha aperto due hub a Milano e Belluno.

“Al Professor Moavero Milanesi, che mi affiancherà nello sviluppo delle relazioni con l’Unione Europea, va un sincero ringraziamento per l’impegno profuso e l’intenso lavoro svolto al vertice della School of Law che, nel corso degli anni, ha sempre garantito ai suoi studenti un’offerta formativa d’eccellenza, in grado di cogliere le innovazioni e le nuove tendenze del diritto” - ha dichiarato il Presidente dell’Ateneo Vincenzo Boccia che ha proseguito: “auguro buon lavoro al Professor Nuzzo, certo che con la sua esperienza ventennale saprà guidare con grande efficacia la Scuola nella preparazione di giuristi altamente specializzati al servizio delle imprese e delle istituzioni italiane ed internazionali. Colgo l’occasione per congratularmi con il Professor Boccardelli per la conferma nel ruolo di Direttore della Luiss Business School e per gli importanti risultati ottenuti nel corso di questi ultimi anni”.