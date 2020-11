Università Luiss: inaugurazione del nuovo anno accademico con il premier Conte

Università Luiss Guido Carli: si terrà lunedì 9 novembre alle ore 11:00 la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2020-2021. All'evento, che verrà trasmesso in diretta su tutti i canali social dell'Ateneo, sarà presente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oltre ai vertici dell'Università.

Ad aprire la cerimonia sranno il direttore Generale della Luiss, Giovanni Lo Storto; il rappresentante degli Studenti in Cda Luiss, Alessio Tessitore; e il rettore dell'Ateneo Andrea Prencipe.

A seguire una prolusione di Funmi Olonisakin, vice presidente del King's College London "Universities must dismantle hierarchies of identity to transform 21st Century Society" ed una Lectio Magistralis di Ilham Kadri, amministratore delegato di Solvay “A learning journey through inclusion and diversity”.

Chiuderà la cerimonia Vincenzo Boccia, presidente della Luiss Guido Carli, ed un intervento del premier Giuseppe Conte.

L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul sito, sulla pagina Facebook e sul canaleYouTube dell'Ateneo.