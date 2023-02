Uno spettacolo per ritrovare il buonumore: a teatro arriva “Costa Power”

Per chi volesse ricaricare le batterie e ritrovare il buonumore dopo una settimana di lavoro, a teatro c'è Antonello Costa, con il suo spettacolo Costa Power. Uno show che è come una bevanda energizzante. Con le sue imitazioni di grandi artisti passati come Charlie Chapline e Totò, e con le sue esibizioni che fondono musica, gesti e balli, Costa accompagnerà gli spettatori in questo viaggio di due ore.

Insieme a lui sul palco ci sarà la sorella, Annalisa Costa, da anni sua collaboratrice, la spalla comica Pierre Bresolin e un corpo di ballo. Uno spettacolo costituito da performance estratte dal repertorio di grandi artisti come Petrolini, Fred Astaire, Renato Rascel, Tony Fasano e Ramon. Uno spettacolo che, consiglia Costa, va visto più volte, così da amplificare il suo effetto “rilassante” ed “energizzante”.

Lo spettacolo andrà in scena dal 17 al 26 febbraio 2023 al Teatro Roma, in via Umbertide.