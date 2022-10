Uomo trovato nudo e senza vita in un'auto: è giallo sulla morte di un 69enne

Si indaga sulla morte di un uomo di 69 anni che è stato trovato morto e senza vestiti in un'auto.

Il corpo si trovava nel suo veicolo ed è stato rinvenuto in via Bardanzellu dagli agenti del commissariato di San Basilio, dopo che i familiari ne avevano denunciato la scomparsa nella mattinata. Sul cadavere, che era completamente nudo, non sono stati trovati segni di violenza e nell'auto è stato trovato il borsello dell'uomo dal quale sono stati portati via un orologio e una collanina. Mentre si attende l'autopsia, il veicolo è stato sequestrato e sono in corso i rilievi della polizia scientifica.

