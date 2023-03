Usano un'app di incontri per adescare vittime e rapinarle: arrestati 3 uomini

Tre uomini di 20 anni sono stati arrestati a Perugia: usavano un'app di incontri per adescare le vittime, per poi aggredirle e rapinarle, costringendole. Grazie alle denunce i Carabinieri sono riusciti rintracciarli e ad arrestarli.

Le prime denunce sono arrivate all'inizio di marzo. Alcune persone hanno riferito ai militari di essere state adescate attraverso un'app di incontri. Dopo aver incontrato le persone con cui aveva chattato, raggiungevano in auto dei luoghi appartati. A questo punto dal portabagagli e dai sedili posteriori uscivano gli altri due complici. La vittima veniva così derubata.

In un caso i rapinatori avevano costretto un uomo ad andare a un bancomat per estrarre del denaro. In un altro caso invece una persona è stata costretta a indicare dove si trovasse la propria abitazione e consegnare alcuni oggetti di valore che si trovavano all'interno.

Le indagini e l'arresto

Grazie alle denunce i Carabinieri hanno cominciato a raccogliere elementi a carico dei tre uomini. La Procura di Velletri ha quindi emesso il fermo per i tre, che sono stati individuati a Perugia e sono stati arrestati grazie alla collaborazione con i Carabinieri locali. I tre sono comparsi davanti al gip di Perugia, ammettendo le loro colpe e per loro sono scattati gli arresti domiciliari. I tre sono accusati dei reati di rapina ed estorsione. Le indagini sono ancora in corso per capire quante volte hanno messo in atto questa rapina.