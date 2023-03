Usano un'app di incontri per adescare vittime e rapinarle: un quarto arresto

I Carabinieri hanno arrestato un'altra persona coinvolta nel caso della banda che adescava le vittime tramite app di incontri per poi rapinarle. Si tratta di un romeno di 22 anni, residente anche lui a Perugia. Ad arrestarli sono stati i militari della compagnia di Frascati.

Questo arresto va ad aggiungersi agli altri tre arrestati lo scorso 16 marzo, sempre a Perugia. La banda adescava le sue vittime tramite delle app di incontri, organizzando degli appuntamenti. Le vittime erano sempre degli uomini. Dopo averli invitati ad appartarsi in macchina in luoghi isolati, intervenivano i complici, che prima erano nascosti sui sedili posteriori e nel bagagliaio.

La vittima veniva quindi costretta a consegnare gli oggetti personali. In un caso un uomo è stato costretto ad andare al più vicino bancomat per estrarre il denaro. In un altro caso la vittima fu invece costretta a condurre i malviventi a casa sua e a consegnare oggetti di valore.

Gli arresti

Grazie alle denunce i Carabinieri hanno cominciato a raccogliere elementi a carico dei tre uomini. La Procura di Velletri ha quindi emesso il fermo per i primi tre malviventi. I tre sono finiti agli arresti domiciliari. Anche questo quarto uomo arrestato è stato messo ai domiciliari con braccialetto elettronico. Tutti e quattro sono accusati di rapina ed estorsione e sono anche indiziati di essere pericolosi, per il modo con cui si sono avventati sulle vittime. Le indagini sono ancora in corso per verificare quante volte abbiano messo a segno il colpo.