Usano un suv come un ariete contro un ufficio postale: paura a Tor Pignattara

Paura nel quartiere di Tor Pignattara, dove nella notte due malviventi hanno tentato di rapinare un ufficio postale, sfondandone la vetrata con un suv, usato come ariete.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 19 del 14 novembre in via Canosa di Puglia. A quell'ora i dipendenti stavano ricaricando le riserve del postamat dell'ufficio. I due si sono messi alla guida di un'Alfa Stelvio e usandola come un ariete si sono scagliati contro l'ingresso dell'ufficio postale, sfondandolo. Nonostante i gravi danni, però, non sono riusciti a sfondare anche la parte in cui ci sono le casse con i soldi del postamat. Non avendo tempo di prenderli, i due malviventi sono fuggiti con una moto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo della Cassia che hanno cominciato i rilievi. Il suv usato come ariete è risultato rubato. I militari stanno cercando di identificare i due rapinatori.