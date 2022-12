Vacanze di Natale, proposta dei presidi: “I compiti? Meglio visite ai musei”

Per le Vacanze di Natale invece di dare dei compiti per casa, sarebbe meglio invitare gli studenti a visitare mostre e musei insieme ai loro genitori. È la proposta avanzata da Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma.

"Per la scuola primaria e media - ha aggiunto Rusconi - penso che i compiti delle vacanze debbano essere svolti dai genitori, utilizzando i giorni di festa per accompagnare i propri figli nei parchi naturali, nelle chiese, nei musei, nelle mostre, evitando al massimo di trascinarli nei grandi centri commerciali dove naturalmente non si potenziano le capacità d’apprendimento".

I compiti solo per chi deve recuperare

I compiti per le vacanze andrebbero dati, secondo Rusconi, solo agli studenti che hanno delle lacune, così che possano recuperare. "Per i compiti delle vacanze di Natale - ha spiegato Rusconi - per le scuole superiori è opportuno che gli insegnanti assegnino dei compiti mirati, in maniera non eccessiva, affinché gli studenti che presentano delle gravi carenze possano provvedere ad un recupero delle loro difficoltà".

La questione dei cellulari

Mario Rusconi è intervenuto anche sulle dichiarazioni del Ministro dell'Istruzione Valditara sul divieto dei cellulari in classe. Secondo Rusconi sarebbe meglio ritirare tutti i cellulari all'entrata e restituirli alla fine delle lezioni. “Ritengo che gli attuali regolamenti - ha detto - debbano prevedere il ritiro la mattina del telefonino con la riconsegna alla fine delle lezioni".