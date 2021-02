Vaccini, i "buchi" della campagna. Baldassarre: "Io, medico, ancora aspetto"

Un medico libero professionista che come gran parte dei colleghi aspetta ancora di essere contattata per la vaccinazione prevista per le categorie a rischio. E' l'accusa di Simona Baldassarre, chirurgo estetico ed europarlamentare della Lega.

"Al palo anche la campagna vaccinale per gli over 80 che nel Lazio doveva partire oggi. Sito bloccato e numeri che risultano inattivi. Questo nel primo giorno utile per le prenotazioni. Ma cosa ci aspettavamo? Questa campagna è partita male - dice la Baldassarre - e sta continuando peggio. Finora, oltre ai medici e agli infermieri dipendenti pubblici, giustamente vaccinati in questo mese, sembra siano emerse molte anomalie: avrebbero beneficiato dei vaccini addirittura impiegati in smart working e persone che non rientrano nella lista delle priorità. Se fosse vero sarebbe uno scandalo! E come ho già denunciato, niente vaccino per la gran parte di medici liberi professionisti. Tredicimila uomini e donne, in prima linea, che si dedicano ogni giorno con sacrificio e professionalità ai malati, rischiando di contrarre o trasmettere il virus. E in tanti, tra gli oltre 7mila odontoiatri del Lazio, ancora attendono il nulla eterno. Zingaretti e D’Amato ora devono delle spiegazioni", conclude l'eurodeputata leghista.