Vaccini, in ritardo le dosi Moderna. Piano per over 80 a rischio nel Lazio?

Il Commissario per l'Emergenza sanitaria Domenico Arcuri scrive a tutte le Regioni che le dosi in arrivo da Moderna per questa settimana sono in ritardo. Nel Lazio è a rischio il cronoprogramma dei vaccini per gli over 80?

"Gentilissimi, con la presente si comunica che le dosi Moderna, a voi destinate nella settimana corrente, non sono ancora arrivate nell’Hub di Pratica di Mare. Stiamo facendo il possibile affinché il vaccino sia nelle vostre disponibilità nel più breve tempo possibile. Domani seguirà un aggiornamento circa le tempistiche presunte di arrivo delle dosi presso i punti di destinazione da voi indicati. Cordiali saluti". Così si legge in una email, che abbiamo potuto visionare, che il Commissario all'Emergenza Sanitaria Domenico Arcuri ha inviato alle Regioni.

Per l'Italia si tratta della seconda consegna di vaccino Moderna, necessaria ad affrontare la pandemia da coronavirus. E slittamenti nella consegna sono un potenziale problema: il siero Moderna è come lo Pfizer-Biontech frutto della nuova tecnologia a Rna messaggero, e come lo Pfizer garantisce una copertura superiore ad altri vaccini, per esempio quello di Astrazeneca. Per questa ragione entrambi sono utilizzati per gli over 80. Che ora nel Lazio dovrebbero terminare il loro turno di inoculazione entro aprile. Ritardi permettendo.