Vaccino antinfluenzale, Roma e Lazio senza dosi. Baldassarre: “Uno scandalo”

Roma e Lazio a secco di vaccini antinfluenzali: naufraga la campagna vaccinale di Zingaretti e D'Amato, con la Regione che ammette di non aver ricevuto 500 mila dosi con la Lega che grida allo scandalo.

Medico e europarlamentare del Carroccio, Simona Baldassarre tuona: “La campagna vaccinale del Lazio è allo sbando. La sanità sta implodendo. Siamo a novembre inoltrato e mancano all’appello 500mila vaccini antinfluenzali. I romani, già afflitti dal rischio contagio Covid, aspettano da mesi. E solo ora, in grave ritardo, apprendiamo dalla Regione che un grosso lotto di importazione della ditta Sanofi è stato bloccato ai controlli di qualità. E come se non bastasse, per 1,4 milioni di dosi sempre della stessa ditta, è stata chiesta la messa in mora: non avrebbe rispettato i tempi”.

“Ritardi e bocciature sono il simbolo della gestione Zingaretti – continua l'europarlamentare – . In anticipo, quando si tratta di fare spot sul Corona virus come fosse un’influenza, mangiando cinese; in ritardo, quando si tratta di far arrivare vaccini e mascherine, e affrontare dignitosamente la salute dei suoi governati. Tutto questo mentre gli ospedali scoppiano, le terapie intensive non bastano e la programmazione è una pia illusione”.

“Da medico dico che non se ne può più. Questa classe dirigente incompetente e confusa, deve andare a casa”, conclude Baldassarre.