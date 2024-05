Vai in discoteca e ti rubano i gioielli. Ecco come agiscono i ladri d'oro

I Carabinieri della Stazione Roma Casal Bertone hanno arrestato un 26enne di Napoli, residente nel rione Parco Verde a Caivano in provincia di Napoli, con precedenti, gravemente indiziato del reato di furto con strappo.

Ecco come agiva la banda dell'oro.

Il blitz

La scorsa notte, il personale addetto alla sicurezza di una discoteca in via di Portonaccio ha richiesto l’intervento dei Carabinieri perché, poco prima, aveva bloccato l’indagato indicato da alcuni avventori come responsabile di diversi furti commessi ai danni dei clienti del locale, in momenti diversi della serata e favorito dalla distrazione delle vittime intente a ballare tra la folla di giovani.

Perquisito in strada

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno preso in carico il 26enne e lo hanno perquisito trovandolo in possesso di una collana d’oro strappata dal collo di un 20enne romano e due collane in oro strappate dal collo di un 24enne di Napoli, recuperate e riconsegnate alle vittime, e ulteriori due collane in oro, sequestrate, sulle quali sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari.

Le denunce

Tutte le vittime di furto hanno presentato regolare denuncia querela. Il 26enne è stato arrestato e condotto in caserma in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Roma che ha convalidato l’arresto.