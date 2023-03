Valditara chiama Albertario come portavoce. Da Adr uno specialista di crisi

Da Milano il ministro, da Roma il portavoce. Giuseppe Valditara ministro per l'Istruzione e il Merito del Governo Meloni, dopo la bufera sugli studenti di Firenze, chiama al ministero Francesco Albertario.

Quaranta anni, laurea in Scienze della Comunicazione alla Lumsa, professore associato alla Unicusano e dal 2003 in Adr, Aeroporti di Roma, già vice capo ufficio stampa di Altaroma, Albertario avrà il compiti di filtrare e indirizzare la comunicazione del professor Valditara per natura professionale estranei ai complessi meccanismi romani del giornalismo e dell'informazione.

Un esperto di gestione delle situazioni di crisi

Albertario in particolare, è un esperto di gestione di situazioni di crisi. Dalla sua l'esperienza maturata nell'incendio che devastò il Terminal 2 dell'Aeroporto Leonardo Da Vinci e la gestione della lunga emergenza Covid all'interno dello scalo romano, primo in Italia per avere adottato best pratics nella gestione della pandemia.

E il battesimo di fuoco per Albertario appena insediato è stato subito con gli esami di maturità.