Vaticano, 34 nuove reclute pronte al giuramento nella Guardia Svizzera

Trentaquattro nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia si preparano a giurare. Il solenne giuramento si svolgerà il prossimo 6 maggio alle 17 nel Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico in Vaticano.

Un evento solenne predisposto ad hoc per il Giubileo

Il giuramento

Ogni anno, le nuove guardie prestano giuramento in occasione dell'anniversario del sacco di Roma, dove 189 Guardie Svizzere difesero Papa Clemente VII contro l'esercito di Carlo V. Il giuramento avviene sulla bandiera del Corpo delle Guardie Svizzere Pontificie e alla presenza del rappresentante del Papa, mons. Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato.

A difesa del Papa

Le guardie giurano così di proteggere e difendere il Papa in carica e tutti i suoi legittimi successori, anche a rischio della propria vita, come hanno fatto in passato i nostri valorosi e fedeli antenati.