Vaticano, il valzer delle poltrone: ecco le nuove nomine di Papa Francesco

Un valzer di poltrone in Vaticano, un cambio di ruoli e inserimenti di nuove personalità nei ruoli chiave in vista del Giubileo. Il Papa ha nominato promotore di giustizia applicato dello Stato della Città del Vaticano Giuseppe Deodato, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Sempre Papa Bergoglio ha nominato sottosegretario del dicastero per le Chiese Orientali il reverendo monsignore Filippo Ciampanelli.

Chi è Giuseppe Deodato

Deodato è nato il 3 aprile 1959 a Ionadi. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Perugia e, successivamente, ha conseguito la Laurea specialistica in Scienze della sicurezza economico-finanziaria all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Dopo la carriera militare nel Corpo della Guardia di Finanza ha superato il concorso in magistratura, ricoprendo l’incarico di sostituto procuratore della Repubblica dapprima presso la procura della Repubblica di Lamezia Terme, poi trasferito a quella di Civitavecchia e, infine, a quella di Roma.

La scelta di Mons. Ciampanelli

Mons. Ciampanelli è nato il 30 luglio 1978 a Novara (Italia). Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 21 giugno 2003, incardinandosi nella diocesi di Novara. Ha conseguito il dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. L'1 luglio 2009, dopo aver frequentato i corsi della Pontificia accademia ecclesiastica, è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede. Ha prestato la sua opera nelle rappresentanze pontificie in Georgia, Armenia, Azerbaigian e in Bielorussia. Dal 2015 è in servizio presso la sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato.