Vela, campionato di Roma: dalla prossima regata, nuova tecnologia su ogni nave

Prosegue il campionato invernale d'altura di Roma. Domenica 5 si celebrerà la settima giornata, in cui si affronteranno 70 imbarcazioni a vela. Ma stavolta su ogni nave sarà installato un Tack tracker, cioè un dispositivo di tracciamento gps, che permette di seguire il movimento delle barche. Una nuova tecnologia che andrà a migliorare l'esperienza sportiva e le prestazioni dei regatanti.

“Si tratta di un apparecchio di piccole dimensioni e di facile utilizzo - spiega il direttore sportivo del Campionato di Vela di Fiumicino Massimo Pettirossi - frutto di ore di lavoro di due persone mantenere in carica i dispositivi e, al termine di ogni prova, effettuare il download dei dati registrati dalle 70 barche e caricarli sulla piattaforma cloud per renderli pubblici e accessibili a tutti”.

Se da una parte infatti questa tecnologia consente di svolgere la gara in sicurezza, dall'altra consente anche ai regatanti di monitorare in tempo reale i movimenti degli altri regatanti, così da capire i movimenti di vento e per acquisire un vantaggio sugli avversari.

Il test

Il sistema, già installato in altri campionati di vela internazionali, d'ora in poi sarà utilizzato anche nel Campionato di Roma. Sabato 4 febbraio alla darsena di Fiumicino sarà effettuata una prova, così che i velisti possa prendere dimestichezza con il nuovo dispositivo. “Sabato pomeriggio - ha detto Pettirossi - ci ritroveremo di nuovo per un momento di formazione di grande interesse che consente ad appassionati e armatore di accrescere le proprie conoscenze e cogliere nuove nozioni da esperti velisti che si alternano per analizzare e commentare i tracciati".

La settima giornata del campionato

Le previsioni del tempo dicono che domenica sarà una giornata ideale per la vela: il vento soffierà da nord a 9 nodi, con picchi a 15 nodi.

A guidare la classifica provvisoria, a guidare la categoria maggiore è Nautilus 41.12, seguita da Geex. Nella categoria Crocera invece al primo posto c'è Comet 36.