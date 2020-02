Vela, la nuova avventura del baby campione Gradoni: debutto nell'EuroCup 29er

Il pluricampione del mondo Optimist, Marco Gradoni, ha iniziato un nuovo percorso sportivo nel doppio giovanile 29er e alla prima tappa dell'EuroCup che si è chiusa ieri a Barcellona (oltre 90 concorrenti al via) ha concluso in 14ma posizione in equipaggio con Ettore Cirillo (LNI Ostia).

Il risultato della coppia romana è il terzo migliore della rappresentativa azzurra presente in Spagna, dopo il quinto posto dei gardesani Filippo Cestari e Leonardo Toscano (SC Garda Salò), e delle sorelle Sofia e Marta Giunchiglia (CV Sferracavallo), none assolute e prime femminili.

Per Marco Gradoni e Ettore Cirillo l'appuntamento di Barcellona è stata l'occasione per "prendere le misure" a inizio stagione. Le prime giornate di forte vento e onda formata sono state quelle che li hanno messi più alla prova, comunque con parziali che non sono mai andati oltre il 15mo posto. I risultati dell'ultima giornata di regate, durante la quale l'equipaggio guidato dall'atleta del Tognazzi Marine Village ha messo a segno ben due quarti posti, dimostra che la loro preparazione non ha nulla da invidiare ai team in vetta alla classifica fra i quali gli inglesi Black-Armstrong e l'equipaggio italo-americano Baker-Misseroni.

"E' stata una regata impegnativa - ha detto Marco Gradoni - che ci ha permesso per la prima volta di misurarci con i più esperti equipaggi in campo europeo. Ora il nostro prossimo appuntamento sarà la regata nazionale di Palermo, i primi di marzo, quella che faremo in 'casa' al Porto Turistico di Roma a fine marzo, prima della seconda tappa di EuroCup in programma dal 9 al 12 aprile a Hyeres, in Francia".

Accompagnati dal coach del Tognazzi Marine Village, Daniele Ricci, era in regata anche Leopoldo Sirolli con il nuovo prodiere Lorenzo Capoferri (ANS): "Per loro è stata la prima occasione insieme, affrontata con condizioni di vento sicuramente impegnative che non li hanno aiutati ad esprimere pienamente le loro potenzialità" ha detto il coach, Daniele Ricci, che ha aggiunto: "Gradoni e Cirillo hanno affrontato nel migliore dei modi questo primo appuntamento di EuroCup, con grandi miglioramenti e un potenziale enorme in vista dei prossimi eventi".