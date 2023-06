Vela, la veleggiata e la regata aprono la stagione al porto turistico di Roma

Sarà un fine settimana all'insegna della vela quello al porto turistico di Roma, a Ostia, dove il Circolo Velico di Fiumicino darà il via a una veleggiata e una regata per aprire la stagione estiva, con tanto di festa serale. Questo e altro nell'evento “30+Trenta”.

L'evento è organizzato dal Circolo Velico di Fiumicino, in collaborazione con Nautilus, C.S. Yacht Club, Circolo nautico Tecnomar, Fiv e Uvai.

Sabato 10 si partirà con la regata da 24 miglia nautiche per le imbarcazioni competitive. Nel frattempo partirà anche la veleggiata di 12 miglia tra le boe per le barche da diporto. La sera una splendida festa sulla terrazza panoramica del porto turistico, con cocktail, una cena gustosa e musica anni 80 e 90.

Domenica: le premiazioni

Domenica un'altra giornata di vela. Si torna in acqua per un'altra gara. Stavolta gli organizzatori hanno scelto di adottare la formula rally, con oltre 20 imbarcazioni già iscritte in gara.

Infine le premiazioni. Oltre ai premi delle due giornate, saranno assegnati anche i premi della regata nonstop da 120 miglia nautiche “Fiumicino-Giannutri-Fiumicno”, che fa partire le navi da Fiumicino le fa arrivare fino all'isola toscana e poi le fa tornare indietro alla foce del Tevere. Il primo posto sarà attribuito a Pino Raselli con il suo First 40 “Foxy Lady”.