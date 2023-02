Vela, Riva di Traiano indisponibile: beffa per il trofeo Banca Patrimoni Sella

Beffa per il trofeo "Banca Patrimoni Sella & C" di vela. La consueta location per le gare di Lunga Bolina e Coastal Cruise, la Riva di Traiano quest'anno non sarà disponibile, a causa di lavori straordinari sul fondale. Le gare dovranno cambiare location. Sarà Porto Santo Stefano, sulla costa nord dell'Argentario, a ospitare i velisti quest'anno.

Grazie all'ospitalità del Yacht Club Santo Stefano, le navi in gara partiranno e torneranno da Porto Santo Stefano. Le flotte seguiranno percorsi suggestivi, passando per le Isole dell'arcipelago Toscano.

Per la Lunga Bolina saranno 120 miglia tra il 23 e il 24 aprile. Per il Coastal Cruise saranno due giornate da 30 miglia, il 23 e il 24 aprile. Resta invece sulla costa laziale la Coastal Race degli Este 24: saranno quattro giornate, tra il 22 e il 25 aprile, con un tragitto tra Santa Marinella e Porto Ercole, grazie anche all'ospitalità del Circolo Nautico e della Vela Argentario. La serata del 22 ci sarà una festa con i velisti. Le premiazioni si svolgeranno come da tradizione presso la sede del Circolo Canottieri Aniene.