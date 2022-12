Velletri, 4 furbetti del reddito di cittadinanza scoperti dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno denunciato quattro furbetti del reddito di cittadinanza. I quattro hanno tentato di farsi accreditare la misura indebitamente.

I quattro sospettati sono tre uomini e una donna di origine rumena, di età compresa tra i 25 e i 54 anni. Il 2 dicembre i quattro erano andati all'ufficio postale di via dei Martiri delle Fosse Ardeatine chiedendo che gli venisse accreditato il sussidio. Gli operatori dell'ufficio si sono insospettiti per la mancanza di alcuni documenti necessari e hanno allertato i Carabinieri. I militari sono intervenuti e, facendo degli accertamenti, hanno scoperto che i quattro rumeni non avevano i requisiti per percepire il reddito e che per ottenerlo avevano ingannato l'ufficio con false dichiarazione. I quattro sono stati denunciati in stato di libertà per indebita riscossione del reddito di cittadinanza.

Questa operazione è l'ultima di una serie di attività portate avanti dal Comando Provinciale dei Carabinieri per contrastare le frodi del reddito di cittadinanza, che ha portato a scoprire 118 furbetti, per un danno erariale totale da 800mila euro.