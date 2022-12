Vendeva anfore, bassorilievi e vasi antichi: denunciato un uomo a Ostia

Un uomo a Ostia è stato scoperto con vasi, anfore e altri reperti antichi nascosti nel garage. Altri reperti archeologici erano nascosti in casa. L'uomo è stato denunciato per ricettazione di beni culturali.

A fare la scoperta sono stati gli agenti della Polizia del X Distretto Lido. I poliziotti, durante una perquisizione nel garage dell'uomo, hanno rinvenuto i primi reperti: soprattutto vasi e anfore antiche. Gli agenti hanno quindi perquisito anche l'abitazione dell'uomo.

Qui hanno trovato altri reperti di grande pregio: diverse parti di figure maschili e femminili, un mortaio, una coppa di pietra grigia, un vaso in pietra, una metopa, un bassorilievo con la rappresentazione di un volto e una vasca di pietra.

Tutti i reperti sono stati sequestrati. Sono in corso le indagini, anche con l'assistenza del personale della Sovrintendenza dei beni culturali per verificare l'origine, l'autenticità e il valore dei reperti trovati nel garage e nella casa dell'uomo. Intanto per l'uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione di beni culturali.