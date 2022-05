Venditore di rose dà di matto: brucia i capelli a una ragazza e accende roghi

Venditore di rose ai Parioli fiori dei testa. Bruci i capelli a una ragazza e dà fuoco alle sterpaglie alla fermata del bus. E' successo ai Parioli.

Lesioni personali e accensioni pericolose. Per queste accuse un somalo di 34 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri di Parioli intervenuti in via Maresciallo Pilsudski, a Roma, perché l'uomo, un venditore di rose, importunava i passanti.

Non solo. Il 34enne ha bruciato con un accendino i capelli di una ragazza, fuggita poi su un bus e tentato di dare fuoco a delle sterpaglie nei pressi della fermata degli autobus. Fermato dai carabinieri è stato denunciato.