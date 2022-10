Venditti e De Gregori cantano nei teatri: nel tour sono quattro le date a Roma

Venditti e De Gregori lanciano il tour nei teatri dal Parco della Musica, al via martedì 1 novembre. Poi il ritorno il 18 novembre e due serate di fila a dicembre.

Al via il tour nei teatri che vedrà sui palchi di tutta Italia, dopo il successo allo Stadio Olimpico nel tour estivo da sold out, Antonello Venditti e Francesco De Gregori. I due cantautori che hanno segnato le colonne sonore della vita di intere generazioni esordiscono martedì 1 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma, la prima delle quattro date che vedranno il duetto nella Capitale: la seconda tappa è prevista per il 18 novembre, mentre saranno due le serate che illumineranno il Parco della Musica il 26 e 27 dicembre.

La band e le reinterpretazioni della coppia musicale

Venditti e De Gregori hanno inciso e reinterpretato due grandi classici del loro repertorio e della storia della musica italiana, con “Peppino” e “La Donna Cannone” e nel tour col quale si apprestano a riempire anche i teatri, insieme a loro ci sarà la band composta dai musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti.