Veneziani ha scritto un libro da Nobel per la letteratura ma non lo vincerà

Antonio Veneziani, poeta, narratore e saggista è uno dei massimi rappresentanti della scuola romana di poesia. E’ uno dei pochi che da vivo, con i suoi versi, dialoga con le Ombre di Pier Paolo Pasolini, Sandro Penna, Dario Bellezza, Amelia Rosselli.

Le cronache del delirio urbano a ritmo alternato lo danno per morto, anni fa qualche buontempone se ne uscì con un necrologio stampato su un quotidiano nazionale nei giorni in cui lui aveva smarrito il suo telefono cellulare.

Marilyn Monroe in odore di santità

Quando si scoprì che era vivo e in piena forma grande fu la delusione dei suoi nemici nel mondo delle “sacre lettere”. Ora dal mondo dei vivi (ché scrittori esistenti in vita ma morti ce ne sono a iosa) ruggisce con questo geniale volume dove allinea i suoi santi: James Dean, Toulose Lautrec, Marilyn Monroe, Carlo Coccioli, Marco Ferreri, Michel Basquiat. Scrittori, registi, attori, pittori nei quali Veneziani rintraccia un odore di santità che è quanto di più lontano dall’odore di sagrestia possa esistere

Preghiere, imprecazioni, pagine macchiate di alcol e caffè nero, demoni scacciati dal paradiso ai quali un dio misericordioso ha concesso il dono della fama in vita da scontare con la dannazione della vita. Successo è solo un participio passato per i santi di Veneziani, cuori crepati e illuminati. Il testo è meravigliosamente completato da un blocco di raffigurazioni con le immagini dei santificati. Le candidature per una prossima nuova edizione sono aperte: astenersi artisti da talent e chi non scrive con il lapis.

Autore: Antonio Veneziani

Editore: FVE

Collana: Visionaria

Anno edizione: 2022

In commercio dal: 10 maggio 2022

Pagine: 128 p., Brossura