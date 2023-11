Vento forte, a Roma Gualtieri chiude parchi, cimiteri, strade e aree ludiche

Col maltempo Roma chiude. Per evitare rischi e far fronte a una manutenzione del verde che latita il Campidoglio ha deciso: cimiteri chiusi, divieto di attività ludiche nei parchi e inibite al traffico 5 strade nel comune di Roma.

È il contenuto dell'ordinanza del sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, firmata ieri a seguito della segnalazione del sistema di Protezione civile regionale per le forti raffiche di vento.

Le strade chiuse

Le 5 strade chiuse sono: di via di Castelfusano, via dei Pescatori e via della Villa di Plinio nel X Municipio, via Federico Ozanam nel Municipio XII e via di Santa Cornelia nel XV. L'ordinanza sarà in vigore fino a cessate emergenza. Inoltre il documento invita la cittadinanza ad adottare comportamenti di autoprotezione. "Evitare, se possibile, di sostare all’aperto, specie nelle zone maggiormente esposte al vento; cercare di rimanere in una posizione riparata, evitando così l’eventuale caduta di oggetti; fare attenzione alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, strutture espositive o commerciali temporanee; evitare l'attraversamento e la sosta nelle aree verdi e nei parchi per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade; prestare cautela alla guida di automobili e motoveicoli, al fine di evitare possibili sbandamenti a causa delle raffiche di vento. All’occorrenza fermarsi", si legge nell'ordinanza che sarà in vigore fino a cessata emergenza.

Anche i cimiteri

