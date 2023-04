Verde pubblico, il Campidoglio lancia un bando triennale da 100 milioni

Il Campiodoglio ha presentato un bando per la gestione del verde pubblico nella Capitale: dalla gestione delle aree verde allo sfalcio, dalla potatura alla cura delle piante. Centro milioni di euro, suddivisi in tre anni, dal 2024-2026, e diviso nei quindici Municipi.

Il bando è stato presentato dal sindaco Gualtieri e dall'assessora all'Ambiente Alfonsi all'aranciera di San Sisto. “Siamo molto contenti - ha detto il sindaco Gualtieri - di presentare il nuovo bando per il verde che segna un cambio di passo e salto di qualità perché il verde di Roma rappresenta un bene prezioso che vogliamo non solo manutenere ma curare”.

Cosa prevede il bando

Si tratta di un bando da 100 milioni. Ogni anno saranno erogati 30 milioni. In ognuno dei 15 Municipi della città dovranno essere eseguite come minimo tre operazioni di sfalcio. In questo modo, ogni area verde dovrebbe ricevere operazioni di cura almeno una volta ogni cinque anni.

Le aziende che si aggiudicheranno il bando dovranno occuparsi sia del verde verticale che di quello orizzontale. In ogni Municipio ci sarà un'azienda responsabile del verde pubblico. In effetti i Municipi sono 14, visto che il Municipio X ha un verde decentrato. Quindi 14 Municipi più Castel Fusano. Infine le aziende dovranno occuparsi sia della manutenzione, sia anche e soprattutto della cura. Il Comune si doterà di un software del tipo Gis Green Spaces, per mappare e censire le piante e le aree verdi.

Le candidature potranno essere presentate fino al 4 maggio.

Cosa è richiesto ai candidati

Le aziende saranno selezionate in base al punteggio corrispondente alla loro offerta. L'85% del punteggio sarà attribuito agli aspetti tecnici dell'offerta: la dotazione tecnologica green, la professionalità e qualifica del personale ecc. Alle cooperative sociali sarà garantita una riserva del 5%, se avranno i requisiti.