Verde pubblico, potatura dei platani di Roma: ora tocca a via Andrea Doria

Proseguono in tutta la città i lavori di potatura dei platani. È questo infatti il periodo giusto, quando la pianta è “a riposo” e, grazie alle basse temperature, rischia di meno l'attacco da parte di funghi o altri parassiti. Sono in corso le operazioni in viale Trastevere (63 alberi), via Tuscolana (20 alberi) e in via Anagnina (53 alberi). Da lunedì 6 partiranno i lavori di potatura in corso Trieste e in via XXI Aprile. Giovedì sono partiti invece i lavori in via Andrea Doria.

“Il piano delle potature sta procedendo in tutta la città - spiega l'assessora all'Ambiente e Agricoltura Alfonsi - con particolare attenzione ai platani che, per le loro dimensioni e per interessare molte strade del centro della città, comportano una logistica complessa. Si tratta di interventi che non venivano effettuati dal almeno 10 anni”.

Il bilancio delle potature finora

Finora sono 552 i platani potati. Gli interventi sono avvenuti in via Merulana, viale del Policlinico, viale Tiziano, lungotevere Michelangelo, viale Glorioso, vie delle Terme di Tito, piazzale Esquilino, via S. Croce in Gerusalemme, via Cristoforo Colombo, piazzale Maresciallo Giardino, via Trionfale, via di Torpignattara, piazza del Pigneto e viale Alessandrino.