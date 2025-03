Le vestali dell'Antica Roma sfilano al Colosseo. E' il festival del burlesque

Si conclude con un grande successo di pubblico e critica la II edizione del “Maximum Burlesque Festival”, la prima e unica biennale di Burlesque in Italia. Le 29 le performer provenienti da tutto il mondo si sono esibite al teatro Ivelise, a due passi dal Colosseo, il 22 e 23 marzo.

Omaggio alle divinità dell'Antica Roma

La manifestazione, che quest’anno è diventata itinerante, ha reso omaggio alle Divinità dell'Antica Roma, dando vita alla parata delle Vestali come Cerimonia di apertura del festival, e accogliendo sia gli artisti che gli spettatori in una dimensione fuori dal tempo. Il programma, ricco di appuntamenti, dai suoi 7 workshop del settore, diretti da star internazionali, all’esposizione degli artisti creatori dei premi e agli show, si è concluso il 23 marzo con l’incoronazione delle nuove Divinità del Burlesque, proclamate dalla Giuria di Esperti composta da Celeste De Moriae, Marco Belocchi e JC Queens.

Le “Divinità”

Deitie of Classic Burlesque - Kiki Chérie

Deitie of Neo Burlesque – Salty

Best of costume - Ivy Faerie

Most original act - Oedipussi Rex

Best Act - Ziggie Follie

Best Personality - Zazou Minaude

Best Message - Boobie Bonbon

Most sensual act - Apolo D'Vino

Gli show, condotti dalla Direttrice del Teatro Ivelise, Brenda Monticone Martini, come da tradizione, hanno visto sul palco una meravigliosa madrina del festival, Giulia Di Quilio (Vesper Julie), un incredibile headliner Lady Dada, e la Featured, Bunny D’Vine, vincitrice della scorsa edizione. Le immagini sono per gentile concessione di Davide Trumino.