Via ai saldi estivi, Pontina da bollino rosso per il traffico nel week end

Domani, 6 luglio, scattano i saldi estivi. Un appuntamento che richiamerà migliaia di romani nei centri commerciali e specialmente negli outlet. Tra i più gettonati, ovviamente, quello di Castel Romano dove l'unione con il traffico verso il mare rischia di diventare un mix letale.

Bollino rosso, dunque, sulla via Pontina.

I saldi al via

Al via dunque, domani, sabato 6 luglio. L'Ufficio Studi di Confcommercio stima una spesa complessiva di 3,2 miliardi di euro, circa 92 euro a persona. Il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, ha sottolineato che "sono saldi particolarmente appetibili per quasi 16 milioni di famiglie italiane che si prevede aumenteranno a 202 euro il loro budget normalmente destinato ogni mese ad acquisti di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, tessile casa e articoli sportivi". Sottolineando la difficoltà del momento per il commercio, con una flessione del 4,6% delle vendite di moda, Felloni si aggrappa anche al segnale positivo che arriva “dagli acquisti degli stranieri extra UE amanti dello shopping nei negozi italiani che, nell'ultimo trimestre secondo i dati di Global Blue, hanno registrato un incremento del 21% dello scontrino medio nel fashion rispetto al 2019 e del 3% rispetto al 2023”.

Traffico sorvegliato speciale

Per evitare la paralisi totale il Prefetto ha indicato ai comandi di Polizia Locale di Roma e Pomezia di rafforzare i puaggliamenti per fluidificare la viabilità. Una scelta dettata dalle passate esperienze: il primo giorno di saldi per la Pontina è sempre un punto nevralgico che vede code chilometriche e rischio incidenti per le tante auto in transito. Se a questo si aggiunge l'esodo del weekend verso il mare il gioco è presto fatto. Il delirio di traffico è assicurato. Anche la Polstrada sarà impegnata nei pattugliamenti della Pontina tra Roma e Pomezia.