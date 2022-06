Via l'Ama dalla periferia per pulire il Centro: rivolta del Municipio VI

Via gli operatori Ama dal Municipio VI per pulire il Centro Storico di Roma. È quanto predisposto dall’Ama con il nuovo ordine di servizio, per risolvere il problema della sporcizia e dei rifiuti nel Municipio I. Facendo però rimanere le zone di Prenestina, Casilina e Collatina senza operatori.

Quartieri, questi, che ormai da tempo vivono nel degrado. La denuncia arriva direttamente dal presidente del Municipio VI, Nicola Franco, che parla di una scelta “folle” del sindaco Gualtieri. Il Municipio I, ormai è risaputo, tra dehors, monopattini selvaggi, e sporcizia da tutte le parti vive quotidianamente nell’incuria – una situazione più volte denunciata dai suoi abitanti. Ma togliere oltre duecento operai dell’Ama dalla periferia, durante il periodo estivo, rischia di mettere in ginocchio un quadrante della Capitale già in emergenza rifiuti, come sottolineato dal presidente Franco.

La denuncia del presidente del Municipio VI, Nicola Franco

“Questa mattina sono saltato sulla sedia alla lettura dell’ordine di servizio di Ama, con il quale viene disposto il trasferimento temporaneo, a rotazione, di oltre duecento operai dalla periferia al centro storico”, ha scritto il presidente del Municipio VI. “I quartieri del versante prenestino-casilino e prenestino-collatino si ritroveranno molti lavoratori di meno, spostati tutti nel primo municipio del centro storico”. Franco poi si chiede se questa “è l’attenzione che il Sindaco Gualtieri prometteva di dare alla periferia?”.

Il minisindaco ha poi voluto ricordare quanto “il Municipio VI delle Torri abbia bisogno di ulteriore personale per gestire la pulizia e il decoro ambientale; invece, a quanto pare è necessario ripeterlo, visto lo spopolamento della forza lavoro in favore del centro storico. Avremmo bisogno noi di avere altri lavoratori, non dovremmo fornirli noi al centro storico. Per fortuna, venerdì scorso avevo avuto un incontro con l’Assessore all’Ambiente Alfonsi e il Direttore Generale di Ama con il fine di migliorare il territorio. Invece, dopo pochi giorni, ecco la notizia: avremo meno lavoratori per gestire la raccolta dei rifiuti durante l’estate. Un bel regalo, programmare di farci diventare la pattumiera della città, senza operai”.

Franco ha poi invitato Gualtieri in un tour per il Municipio VI: "Il sindaco verrà in visita a Tor Bella Monaca presso un’attività commerciale nei prossimi giorni: sarò lieto di accoglierlo, se vorrà fare un giro per il degrado che attanaglia il nostro territorio. Chissà che non si ricreda su queste folli scelte e si metta una mano sulla coscienza".