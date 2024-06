Via Ardeatina, incendio fino al Parco dell'Appia: fiamme a ridosso dei palazzi

Un incendio pauroso sta distruggendo ettari di parco a ridosso della via Ardeatina, dal quartiere residenzaiale di via Millevoi e fino all'altezza di via di Torricola. Un rogo mostruoso, divampato prima con l'erba secca e poi alimentato dal vento fino a lambire le abitazioni.

I pompieri sono sul posto per domare l'incendio che si sta allargando fino ai confini del parco dell'Appia Antica.

Fiamme vicino al vivaio

In questi momenti le fiamme stanno lambendo il vivavio sulla via Ardeatina e i pompieri stanno facendo un superlavoro per evitare che il rogo raggiunga l'area dove ci sono numerose piante e legna che può fare da innesco a nuovi roghi. Blindati anche due distributori di carburante dai Vigili del Fuoco. La radura, completamente secca per il gran caldo di questi giorni, ha portato le lingue di fuoco fino a via di Torricola. La zona nel tempo è stata teatro di numerosi incendi: lo scorso anno bruciò l'intero pineta che dà accesso all'Appia Antica.

Sette autobotti

Sul posto ci sono sette autobotti dei Vigili del Fuoco e tre della Protezione civile che ha chiuso tutti gli accessi sia dalla via Ardeatina. L'intera via Ardeatina è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra la rotonda di via Millevoi e via di Tor Pagnotta e Toricola. Sul posto è presente la polizia Roma Capitale con l’ottavo ed il nono gruppo.

Intossicata una donna

Una donna che si trovata in auto è stata soccorsa dal 118 perché aveva respirato il fumo denso e nero che il vento aveva fatto arrivare fino alla colonna di veicoli. Traffico letteralmente impazzito in zona.