Via del Corso prigioniera delle macchine. Ira su Twitter: "Vigili fantasma"

Macchine e furgoni parcheggiati a via del Corso nonostante la zona sia pedonale e nonostante la presenza di una macchina della Polizia locale nelle vicinanze. Su Twitter l'account "Battaglia persa" si scaglia a suon di post contro i vigili: "Sono troppo pigri".

L'account Twitter "Battaglia persa" da novembre 2015 segnala costantemente le presunte inadempienze della Polizia locale con foto e segnalazioni di violazioni del decoro urbano e del codice della strada. La maggior parte dei tweet sono dedicati ai veicoli che transitano nelle vie pedonali del Centro, ma anche macchine parcheggiate in doppia fila o su corsie ciclabili.

Su Twitter: "Che paghiamo a fare i vigili?"

Nell'ultimo tweet l'account si rivolge al sindaco Gualtieri e l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè: "Buondì Gualtieri e Patanè, area pedonale di via del Corso. Cosa è pagata a fare la Polizia Locale di Roma Capitale se non sanziona le varie "maghine"/furgoni presenti sulla via? Chiedo per me e per altri romani interessati. #MilleSagheAppassionanti #SonoPigri". L'account ha poi taggato altre tre pagine: Antincivili, Diarioromano e RiprendRoma, profili impegnati nelle segnalazioni di eventuali disservizi in città.