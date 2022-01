"Via i fascisti da Roma": Marta Bonafoni, Civica Zingaretti, contro Casapound

Stamattina Roma si è svegliata con la notizia di due poliziotti feriti negli scontri avvenuti a Casal Bertone durante lo sgombero dei locali occupati da Casapound, usati, in base a quanto emerso, anche come luogo di deposito e stoccaggio di un’attività imprenditoriale".

Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni che prosegue: "Un fatto grave, un nuovo rigurgito violento di marca neofascista che la nostra città è costretta a sopportare, l’ennesimo episodio che, dopo l’attacco alla Cgil e l’esposizione davanti ad una chiesa di una svastica su un feretro, in pochi mesi ci porta a dover ribadire che Roma è antifascista".

"Non è possibile accettare che ci siano spazi strappati alla città per ospitare le attività dell’ultradestra, illegittime ed eversive nella misura in cui l’antifascismo è fondamento della nostra Costituzione e del nostro Stato democratico. Bene quindi lo sgombero e ogni azione volta a ridurre al silenzio simili manifestazioni, ancora più insopportabili a pochi giorni dalla celebrazione della Giornata della Memoria”, conclude.