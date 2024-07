Via Ottaviano, rivolta dei commercianti contro Gualtieri per i troppi cantieri

Dopo la passerella istituzionale nel cantiere del sottopasso di piazza Pia per l'abbattimento del diaframma per collegare i due tunnel arriva il pressing dei commercianti di via Ottaviano, a Prati, infuriati per i disagi del cantiere che punta a pedonalizzare la strada.

Giornata intensa per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Dopo il covid siamo morti"

In maniche di camicia e sotto la canicola che sta infiammando la capitale, Gualtieri ha cercato di ribattere alle lamentele. ''Dopo il Covid, siamo rimorti n'artra volta'', dice uno dei commercianti, mettendo l'accento sulla lunghezza dei tempi.

"La strada faceva schito"

"Di solito - replica il sindaco - a Roma per questo tipo di lavori ci vuole il doppio del tempo, questo è uno dei lavori più rapidi della storia di questa città. Dà disagio? Sì e mi dispiace ma avere un boulevard bellissimo vi ripagherà dieci volte il prezzo del disagio. Io sono commissario del Giubileo, ho tanti problemi, tanti cantieri che sono indietro ma questo non è indietro. Se poi uno si vuole lamentare, si può lamentare di tutto''. Non solo, Gualtieri rilancia. ''Via Ottaviano era una cosa decorosa?'', chiede. ''Faceva schifo, la rifamo nova!''.