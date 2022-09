Via Salone, le forze dell'ordine invadono il campo nomadi: piovono le denunce

Controlli anche per le persone ai domiciliari e all'esterno del campo: sequestrato un veicolo e una patente.

In seguito alle disposizioni ricevute dalla Questura, la polizia, insieme ai carabinieri e alla polizia locale, ha effettuato un'operazione speciale di controllo al campo nomadi situato in via di Salone. Il servizio si è concluso con l'identificazione di 192 persone e l'accompagnamento di altre 12 presso l’Ufficio Immigrazione in quanto sprovviste dei documenti.

Il controllo a tappeto

Gli accertamenti delle forze dell'ordine si sono rivolti anche ai veicoli, di cui ne sono stati controllati 12 all'interno del campo, e all'esterno, coinvolgendo nei controlli anche gli individui sottoposti agli arresti domiciliari. Il Reparto Prevenzione Crimine ha poi effettuato dei servizi antirapina con l'identificazione di 50 persone e 39 veicoli fermati dai posti di blocco. Uno di questi, privo della copertura assicurativa, è stato sequestrato con il ritiro della carta di circolazione, insieme a una patente di guida scaduta.